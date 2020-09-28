Новый железнодорожный мост построили под Мурманском взамен рухнувшего летом

Под Мурманском открыли новый железнодорожный мост. Он появился на месте рухнувшей в июне 2020 года переправы. В РЖД объяснили случившееся паводком.

Председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров подчеркнул, что всесторонний анализ проводится после каждого подобного события. Его процитировало РИА «Новости». Исследования велись и на этот раз.

«Паводок явился причиной», — ответил Белозеров на вопрос о причинах обрушения моста.

Старую переправу, которая соединяла Мурманск с остальной территорией России, построили более ста лет назад. Ее обслуживание проходило вовремя.

«На самом деле меняются русла рек и многие другие элементы за этот промежуток времени меняются», — сказал представитель РЖД. Новый мост ввели в эксплуатацию 28 сентября.

Пролет виадука на перегоне Кола — Выходной рухнул в июне 2020 года. Чтобы восстановить сообщение, построили обходной путь. СК возбудил дело о нарушении требований безопасности после случившегося. Во время обрушения был сильный паводок, однако вода критическую отметку не превышала.