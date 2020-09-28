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    28 сентября 2020, 12:06

    Новый железнодорожный мост построили под Мурманском взамен рухнувшего летом

    Александра Ломейко

    Под Мурманском открыли новый железнодорожный мост. Он появился на месте рухнувшей в июне 2020 года переправы. В РЖД объяснили случившееся паводком.
    Новый железнодорожный мост построили под Мурманском взамен рухнувшего летом

    Председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров подчеркнул, что всесторонний анализ проводится после каждого подобного события. Его процитировало РИА «Новости». Исследования велись и на этот раз.

    «Паводок явился причиной», — ответил Белозеров на вопрос о причинах обрушения моста.

    Старую переправу, которая соединяла Мурманск с остальной территорией России, построили более ста лет назад. Ее обслуживание проходило вовремя.

    «На самом деле меняются русла рек и многие другие элементы за этот промежуток времени меняются», — сказал представитель РЖД. Новый мост ввели в эксплуатацию 28 сентября.

    Пролет виадука на перегоне Кола — Выходной рухнул в июне 2020 года. Чтобы восстановить сообщение, построили обходной путь. СК возбудил дело о нарушении требований безопасности после случившегося. Во время обрушения был сильный паводок, однако вода критическую отметку не превышала.

    Новости SMI.FM