Транспорт 08 февраля 2023, 17:07 Новый внедорожник Tank 700 появился на китайском авторынке

Читать 360tv в

В Китае впервые без камуфляжа показали новый рамный внедорожник Tank 700. Официальная презентация модели намечена на апрель текущего года. Об этом написали «Известия» со ссылкой на профильные СМИ.

Реклама

Машина получила трехлитровый бензиновый турбомотор мощностью 360 «лошадок», который будет работать вкупе с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость авто достигает 190 километров в час. Внедорожник оснастили 22-дюймовыми колесными дисками и радиаторной решеткой с горизонтальными ламелями. Специалисты допускают, что Tank 700 может появиться на российском авторынке.