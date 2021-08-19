Новый универсал C-Class от Mercedes-Benz представят на выставке в Мюнхене

Немецкая марка Mercedes-Benz презентовала модификацию универсала C-Class под названием All-Terrain. Об этом сообщил IReactor со ссылкой на пресс-службу немецкого бренда.

Новый автомобиль обладает 17- или 19-дюймовыми колесами с шинами с более высоким профилем. Кроме того, его оснастили перенастроенной подвеской. Она должна обеспечить больший комфорт при езде по пересеченной местности.

В автомобиле установлен бензиновый двигатель M254 мощностью 258 лошадиных сил и объемом в два литра и аналогичного объема дизельный двигатель OM 654 M, выдающий 200 лошадиных сил.

Машина будет представлена на выставке в Мюнхене в сентябре 2021 года.