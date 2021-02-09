Новый троллейбус соберут в Краснодаре специально под климат региона

Новый троллейбус соберут на базе обычной мастерской по ремонту подвижного состава в Краснодаре. Модель разработана специально под климатические особенности региона, сообщил ОТР.

Специалисты уже приступили к работе. Планируется, что весной транспортное средство появится на улицах города. Его технические свойства и внешний вид были продуманы на заводе в Вологде. Собирать троллейбус в Краснодаре решили в целях экономии. Это выйдет на четверть дешевле, чем покупка нового.

Машина будет иметь легкий корпус, обшитый пластиком, благодаря чему не появится коррозия. Транспорт задуман как низкопольный и бесшумный.

«Мы будем собирать под себя, у нас есть для этого возможности, ресурсная база, подготовленный персонал, который мы слегка еще доучим», — пояснил начальник мастерских по ремонту подвижного состава Сергей Белянский.

За текущий год планируется собрать 10 таких машин. В будущем задумано выпускать по 20-30 троллейбусов в год.