09 февраля 2023, 13:05
Новый трамвай презентовали в Екатеринбурге
Екатеринбургский завод «Уралтрансмаш» представил трамвай, сделанный исключительно из российских деталей. Об этом написал ОТР.
По словам главного конструктора гражданской продукции и электронных систем АО «Уралтрансмаш» Дмитрия Бунькова, у трамвая поменялся внешний вид и его внутренняя отделка.
Реклама
«Кроме того, в этом трамвае дизайн вот этот новый, и аэродинамические свойства этого трамвая позволяют оставаться ему всегда чистым. Не закидывать ни снегом, ни грязью заднюю часть трамвая», — добавил он.
Реклама
Трамваем смогут пользоваться и маломобильные граждане, и пенсионеры.
Екатеринбург
Реклама
Реклама