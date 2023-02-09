Транспорт 09 февраля 2023, 13:05 Новый трамвай презентовали в Екатеринбурге

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Екатеринбургский завод «Уралтрансмаш» представил трамвай, сделанный исключительно из российских деталей. Об этом написал ОТР.

По словам главного конструктора гражданской продукции и электронных систем АО «Уралтрансмаш» Дмитрия Бунькова, у трамвая поменялся внешний вид и его внутренняя отделка.

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«Кроме того, в этом трамвае дизайн вот этот новый, и аэродинамические свойства этого трамвая позволяют оставаться ему всегда чистым. Не закидывать ни снегом, ни грязью заднюю часть трамвая», — добавил он.

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Трамваем смогут пользоваться и маломобильные граждане, и пенсионеры.