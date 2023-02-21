Транспорт 21 февраля 2023, 16:35 Новый тариф на проезд в общественном транспорте начнет действовать во Владивостоке с 1 марта

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Власти Владивостока пообещали ассоциации транспортных компаний проиндексировать тариф на проезд в автобусах с 1 марта. Об этом написал сайт zr.media.

«Основные моменты, которые в них отражены, — подорожание топлива, запчастей, автобусов», — сообщил президент приморской ассоциации транспортных компаний Игорь Кравцов.

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При оплате за проезд транспортной картой в автобусе цена составит 32 рубля, банковской картой — 35 рублей, наличными рублями — 40 рублей.

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