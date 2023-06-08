Транспорт 08 июня 2023, 18:12 Новый социальный проект по безопасности дорожного движения стартовал в России РИА «Новости»

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Социальный проект «Продвижение безопасности» стартовал в России. Программу запустили МВД РФ совместно с Министерствами транспорта и просвещения с участием общественных организаций.

Проект проводится в 40 субъектах страны, где не смогли выполнить плановые показатели по снижению уровня смертности в ДТП, которые предусмотрены в программе «Безопасность дорожного движения». Москва и Подмосковье в этот список не попали. Для пешеходов всех возрастов и водителей подготовили просветительские мероприятия в различных формах.

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Одна из наиболее распространенных причин дорожных аварий является отвлечение внимание автолюбителей на мобильный телефон. Согласно закону, пользоваться средствами связи во время звонка за рулем запрещено. Однако о других способах пользования гаджетами, например просмотр мессенджеров и соцсетей, в правилах указаний нет.

«Это недоработка формулировки в правилах дорожного движения. И их придется корректировать каким-то образом», — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Также авторы проекта уделили особое внимание безопасности детей. По их мнению, пропаганда ПДД для юных пешеходов в игровом формате и в виде видеоблогов должны проводить сверстники.

Более 100 различных просветительских мероприятий в рамках программы пройдут до сентября 2023 года. По словам заместителя начальника Главного управления обеспечения безопасности МВД РФ Олега Понарьина, социальный проект «Продвижение безопасности» должен сократить смертность на дорогах в 3,5 раза по отношению в 2017 году и таким образом национальные цели будут выполнены.