Новый снегоболотоход испытали на Ямале

Испытания новейшего снегоболотохода прошли в Нижнем Новгороде. В них приняли участие представители ямальской службы радиообеспечения регионального отделения Русского географического общества. Об этом сообщило агентство «Север-Пресс».

Машину создали для того, чтобы передвигаться по труднодоступным территориям. Кроме того, в случае необходимости в машине можно переночевать.

Задний модуль машины можно переоснастить в командно-штабной пункт для исследовательской работы, средство технической поддержки или санитарную машину. На снегоболотоходе установлены спутниковые и коротковолновые средства связи.

Система снегоболотоходов поддерживает голосовую связь, отложенные вызовы, трекинг, аварийное и статусное уведомление, обмен e-mail и текстовыми сообщениями, запросы и получение погодных файлов, высокоскоростной интернет в движении

Ямальские географы отметили маневренность вездехода. По их словам, машина крайне полезна в тяжелых условиях.