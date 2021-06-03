Новый штраф за превышение скорости запланировали ввести в России

Административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на длинных участках дорог хотят ввести в России. Об этом сообщил Autonews.ru со ссылкой на Ассоциацию производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око».

По данным СМИ, штрафы хотят ввести за превышение установленной скорости движения. В ассоциации рассказали, что комплексы контроля средней скорости сертифицированы и прошли проверку. Привлечение к административной ответственности за установленные нарушения законны согласно статье 12.9 КоАП РФ о наступлении административной ответственности за превышение установленной скорости движения. Сейчас вопрос о внесении изменений в кодекс обсуждают МВД, Минтранс и Минюст.

В ассоциации уверены, что фотовидеофиксаторы лучше всего помогают поддерживать безопасность на трассах.

«На участках дорог, оборудованных такими комплексами, наблюдается снижение показателей аварийности до 50%», — заявили в «Око».

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее поручил правительству до 1 августа согласовать позицию по вопросу снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 километров в час.