Новый штраф за опасное вождение появится в России

За опасную езду на дорогах россияне могут получить штраф три тысячи рублей в рамках нового КоАП. Об этом рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

«Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения. Они предложены в проекте нового КоАП», — рассказала она в интервью РИА «Новости».

Это касается резких перестроений сразу через две полосы движения, несоблюдения дистанции, скоростных обгонов, когда это носит не разовый, а системный характер, уточнила сенатор. Она отметила, что нарушение правил дорожного движения, в виде опасного вождения, влечет в рамках нового проекта КоАП РФ наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей.

Ранее в Госдуме предложили ввести штрафы за жестокое обращение с животными. Депутаты разработали законопроект, который предполагает серьезные штрафы за жестокое обращение с животными. Авторы уже рекомендовали принять поправки в КоАП в первом чтении.