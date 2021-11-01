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    01 ноября 2021, 07:51

    Новый штраф за опасное вождение появится в России

    В Совфеде рассказали про новый штраф за опасную езду на дорогах

    Анастасия Калинина

    За опасную езду на дорогах россияне могут получить штраф три тысячи рублей в рамках нового КоАП. Об этом рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

    Новый штраф за опасное вождение появится в России

    «Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения. Они предложены в проекте нового КоАП», — рассказала она в интервью РИА «Новости».

    Это касается резких перестроений сразу через две полосы движения, несоблюдения дистанции, скоростных обгонов, когда это носит не разовый, а системный характер, уточнила сенатор. Она отметила, что нарушение правил дорожного движения, в виде опасного вождения, влечет в рамках нового проекта КоАП РФ наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей.

    Ранее в Госдуме предложили ввести штрафы за жестокое обращение с животными. Депутаты разработали законопроект, который предполагает серьезные штрафы за жестокое обращение с животными. Авторы уже рекомендовали принять поправки в КоАП в первом чтении.