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    10 января 2021, 02:08

    Новый штраф для автомобилистов ввели в России

    Валерия Шафирко

    Новый штраф для российских автомобилистов вступил в силу с 10 января. Теперь неоплаченный проезд по платным дорогам стал наказуем.Нарушения будут фиксировать автоматические системы фотофиксации, пишет «Российская газета».

    Штрафная санкция за нарушение для водителей легковых авто составит 1,5 тысячи рублей, для владельцев грузовиков и автобусов сумма штрафа будет равняться пяти тысячам рублей.

    Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) были введены, чтобы заработала безбарьерная система оплаты проезда. Она установлена на ЦКАД, где нет шлагбаумов, а оплата проезда списывается автоматически.

    Но нарушители будут получать штрафы не только за движение без оплаты по ЦКАД, но и по другим платным дорогам.

    Водителю будет выписан штраф, если он не оплатит проезд в течение пяти дней после фиксации. При этом, если автомобилист оплатит его в течение 20 дней с момента получения постановления, то штраф аннулируют. Уплата штрафа не отменяет обязанность оплатить сам проезд по платной дороге.

    База данных с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения появится в России в 2021 году. Данные о водителях смогут получить компании каршеринга и агрегаторы такси. Но они вряд ли станут прибегать к блокировке, чтобы не потерять прибыль, считают эксперты. Еще одним минусом платформы могут стать утечки сведений мошенникам.

    Точных сроков запуска базы пока не назвали. Цифровую платформу разрабатывают совместно с Минкомсвязью. В базу будут вносить как российских водителей, так и иностранных.