Новый штраф для автомобилистов ввели в России

Штрафная санкция за нарушение для водителей легковых авто составит 1,5 тысячи рублей, для владельцев грузовиков и автобусов сумма штрафа будет равняться пяти тысячам рублей.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) были введены, чтобы заработала безбарьерная система оплаты проезда. Она установлена на ЦКАД, где нет шлагбаумов, а оплата проезда списывается автоматически.

Но нарушители будут получать штрафы не только за движение без оплаты по ЦКАД, но и по другим платным дорогам.

Водителю будет выписан штраф, если он не оплатит проезд в течение пяти дней после фиксации. При этом, если автомобилист оплатит его в течение 20 дней с момента получения постановления, то штраф аннулируют. Уплата штрафа не отменяет обязанность оплатить сам проезд по платной дороге.

База данных с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения появится в России в 2021 году. Данные о водителях смогут получить компании каршеринга и агрегаторы такси. Но они вряд ли станут прибегать к блокировке, чтобы не потерять прибыль, считают эксперты. Еще одним минусом платформы могут стать утечки сведений мошенникам.

Точных сроков запуска базы пока не назвали. Цифровую платформу разрабатывают совместно с Минкомсвязью. В базу будут вносить как российских водителей, так и иностранных.