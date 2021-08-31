Новый семиместный универсал Jogger представят в Мюнхене

Румынский производитель автомобилей Dacia объявила о презентации нового семиместного универсал Jogger. Мероприятие состоится 3 сентября в онлайн-формате, а через три дня пройдет в одном из автосалонов в Мюнхене в режиме оффлайн. Об этом написали «Известия» со ссылкой на Twitter компании.

Сведений о новинке пока нет, лишь известно, что по форме кузова Dacia Jogger будет похож на российскую Lada Largus. Дизайн бамбера и других элементов, вероятнее всего, будет напоминать другие модели Dacia последних лет.

Платформа CMF-B лежит в основе новой машины, поэтому автолюбители не исключают, что новый универсал — предтеча следующего поколения Lada Largus.