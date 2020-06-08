Новый седан Kia K5 сертифицировали в России

По габаритам Kia K5 полностью копирует южнокорейскую версию модели: по сравнению с Орtimа длина увеличилась до 4905 мм, высота уменьшилась до 1445, ширина не изменилась — 1860. Колесная база при этом прибавила 45 мм (до 2850 мм).

Новинка должна появиться на российском рынке уже до конца лета. Комплектации и цены будут объявлены ближе к старту продаж.