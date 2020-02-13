Новый Renault Logan «оделся» в камуфляж

В автомобиле поменяли дверные ручки и установили светодиодные фары. Линия крыши ниспадает к заднему стеклу и сливается с ним. Окна более плавные, а стекло стало больше.

Представить авто планируют в октябре 2020 года на Парижском автомобильном салоне. Старт продаж может начаться в конце этого года.