Новый Renault Logan «оделся» в камуфляж
Фото новой модели Renault Logan опубликовали на автомобильном портале. Информационное агентство Nation News написало, что пользователи назвали окраску машины «шпионской».
В автомобиле поменяли дверные ручки и установили светодиодные фары. Линия крыши ниспадает к заднему стеклу и сливается с ним. Окна более плавные, а стекло стало больше.
Представить авто планируют в октябре 2020 года на Парижском автомобильном салоне. Старт продаж может начаться в конце этого года.