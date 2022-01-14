Новый Renault Duster представили на рынке в Европе
Компания Renault представила новую версию Duster — «специальное издание» Duster Extreme SE. От предыдущих комплектаций автомобиль отличается эксклюзивным стилем и широким набором функций, написал «Ридус».
Новинку презентовали в сером цвете с отличительными оранжевыми вставками на решетке радиатора, корпусах боковых зеркал, рейлингах на крыше и двери багажника. Разработчики также решили добавить черные 17-дюймовые легкосплавные диски с шинами Goodyear.
Duster Extreme SE оснащен автоматическим кондиционером, информационно-развлекательной системой Media Nav Evolution с 8-дюймовым сенсорным экраном и высокой центральной консолью, а также бесключевым доступом, двумя портами USB для задних пассажиров и системой многоракурсных камер.
Продажи стартовали на европейском рынке несколько дней назад.