Новый рельсобус пустили в Курске

Дизельный поезд будет отправляться в рейс в областном центре и прибывать в поселок Глушково, а потом совершать обратный путь. Время в пути составит почти 3,5 часа.

РА-3 «Орлан» состоит из двух современных вагонов на 140 посадочных мест. Салон оборудован мягкими сиденьями, багажными полками, информационными табло и санузлами, а также климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха.

Автобус удобен для инвалидов. В вагонах установлены подъемники для кресел-колясок и места для их крепления.

«Мы планируем не останавливаться на этом и в середине февраля поставить еще один такой же поезд на одном из маршрутов Курской области. Очень надеемся, что куряне оценят комфорт», — заявил генеральный директор АО «Центральная ППК» Максим Дьяконов.

Железнодорожный транспорт традиционно считается удобным и всепогодным, отметил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Стоимость проезда на рельсовом автобусе будет такой же, как и на обычных электричках — 294 рубля. Сохраняются все льготы, установленные для проезда на пригородных поездах.