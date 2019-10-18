Новый путепровод в Балашихе начали асфальтировать. Дорога почти готова

На строящемся путепроводе через железнодорожные пути в Балашихе началась укладка асфальта. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Министр отметил, что сейчас укладка асфальта выполнена на 10%. Ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций, по устройству линии наружного освещения и шумозащитных экранов.

«В целом общая готовность путепровода составляет более 95%. Завершить основные работы на объекте планируется в конце октября 2019 года», — добавил Алексей Гержик.

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Путепровод через железнодорожные пути Горьковского направления в Балашихе строят с конца 2016 года. В конечном итоге это будет четырехполосная дорога общей протяженностью 1,1 километра. Ее пропускная способность составит 30 тысяч автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения — 80 километров в ЧС.

Благодаря путепроводу решится проблема с пробками на железнодорожном переезде в Балашихе. Также появится транспортная связь со Щелковским, Носовихинским шоссе и автодорогой М7 «Волга».