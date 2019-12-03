Новый прямой авиарейс откроют из Тюмени

По данным информагентства, первый рейс состоится 3 января следующего года. Пассажиры уже могут купить билеты, продажа открыта. Их начальная стоимость — девять тысяч рублей в одну сторону. Бесплатный багаж на одного человека — 20 килограмм. Уточняется, что рейсы YC-395/396 из тюменского аэропорта Рощино в Красноярск будут выполняться три раза в неделю до конца сентября 2020 года.