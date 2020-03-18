Новый предупреждающий знак появится в России

Сейчас табличку с пиктограммой видеокамеры, которую не предусматривает ГОСТ, обычно вешают под знаком ограничения скорости. Это сбивает некоторых водителей с толку. Видеокамеры на российских дорогах фиксируют не только превышение скорости, но и другие нарушения. На основе данных с камер могут оштрафовать за выезд на встречку, пересечение двойной сплошной, за проезд по обочине и прочие нарушения ПДД.

Именно по этой причине появится новый знак. Как он будет выглядеть, пока не известно. Дизайн знака еще предстоит разработать. Значок и цвета будут соответствовать знакам, которые уже существуют.

Как пишет сайт телеканала «Царьград», нововведение поможет избавиться от избытка дорожных знаков и повысит безопасность автомобильного движения.