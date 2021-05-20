Новый пассажирский терминал аэропорта в Кемерове откроют к концу мая

Новый пассажирский терминал международного аэропорта в городе Кемерово начнет работать 23 мая. Его площадь составляет 12 тысяч квадратных метров, написал сайт «Политика сегодня».

В здании предусмотрено три этажа, которые оборудованы телескопическими трапами. В настоящий момент отделка здания и прилегающих территорий закончена. Вместимость нового аэропорта имени Алексея Леонова составит до одного миллиона пассажиров в год.

Генеральным подрядчиком является строительная компания Limak Marash.