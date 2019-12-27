Новый терминал откроют в Шереметьево 17 января

Новый терминал С в столичном аэропорту Шереметьево площадью 127 тысяч квадратных метров примет первых пассажиров 17 января 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В середине ноября Росавиация разрешила аэропорту открыть новый терминал. Он предназначен для международных рейсов «Аэрофлота». Пропускная способность терминала 20 миллионов пассажиров в год. В нем предусмотрены 84 стойки регистрации и 160 кабин паспортного контроля.

В будущем терминал С оснастят системой заправки самолетов. «Планируется, что централизованная подача авиатоплива на перрон будет осуществляться по фидерному топливопроводу от насосно-фильтрационной станции, расположенной на базовом складе ГСМ, через технологические камеры», — рассказали в Шереметьево.

Сейчас специалисты проводят завершающие пусконаладочные работы, проверяют и тестируют все системы терминала. Стоимость возведения терминала С составила почти 20 миллиардов рублей. Когда его откроют, пропускная способность Шереметьево повысится до 75 миллионов пассажиров в год.