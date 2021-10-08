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    08 октября 2021, 16:39

    Новый общественный транспорт доставят на Ямал

    До конца года в регион доставят 40 новых автобусов

    Арина Бобкова

    В ЯНАО о программе лизинга приобрели новый общественный транспорт. Об этом сообщила «Север-Пресс».

    15 новых автобусов направят в Ноябрьск, 11 — в Салехард, Новый Уренгой получит 10 новых автобусов, а Губкинский — четыре.

    Большинство автобусов будет использовать для работы газовое топливо, передали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

    Автобусы оснащены необходимым оборудованием. Также они обладают дополнительными опциями: кондиционером, видеонаблюдением, электронным табло «Бегущая строка», системой ГЛОНАСС. Кроме того, автобусы приспособлены для граждан с ограниченными возможностями.