Новый общественный транспорт доставят на Ямал
До конца года в регион доставят 40 новых автобусов
В ЯНАО о программе лизинга приобрели новый общественный транспорт. Об этом сообщила «Север-Пресс».
15 новых автобусов направят в Ноябрьск, 11 — в Салехард, Новый Уренгой получит 10 новых автобусов, а Губкинский — четыре.
Большинство автобусов будет использовать для работы газовое топливо, передали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
Автобусы оснащены необходимым оборудованием. Также они обладают дополнительными опциями: кондиционером, видеонаблюдением, электронным табло «Бегущая строка», системой ГЛОНАСС. Кроме того, автобусы приспособлены для граждан с ограниченными возможностями.