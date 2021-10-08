Новый общественный транспорт доставят на Ямал

В ЯНАО о программе лизинга приобрели новый общественный транспорт. Об этом сообщила «Север-Пресс».

15 новых автобусов направят в Ноябрьск, 11 — в Салехард, Новый Уренгой получит 10 новых автобусов, а Губкинский — четыре.

Большинство автобусов будет использовать для работы газовое топливо, передали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Автобусы оснащены необходимым оборудованием. Также они обладают дополнительными опциями: кондиционером, видеонаблюдением, электронным табло «Бегущая строка», системой ГЛОНАСС. Кроме того, автобусы приспособлены для граждан с ограниченными возможностями.