Новый мост и дорога для пешеходов. Как реконструируют Зенинское шоссе в Люберцах

В городском округе Люберцы продолжается реконструкция Зенинского шоссе. Строители уже приступили к устройству подходов к строящемуся мосту через Пехорку, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Реконструкция шоссе подразумевает работы на участке «Марусино-Зенино-Некрасовка», это 1,8 километра дороги. Построят новый двухполосный мост протяженностью свыше 40 метров. Движение будет односторонним. Другая сторона будет двигаться по старому отремонтированному мосту. Благодаря этому перераспределятся транспортные потоки.

«В ходе работ также будет выполнена реконструкция прилегающего участка автодороги. Общая протяженность участка реконструкции составит свыше 300 метров. Перспективная пропускная способность моста составит порядка восьми тысяч автомобилей в сутки. В рамках работ на мосту будут установлены дорожные знаки, наружное освещение, нанесена разметка и построены тротуары», — отметил Алексей Гержик.

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На Зенинском шоссе идет установка шумозащитных экранов и наружного освещения, строители обустраивают зону для пешеходов. В конце месяца начнется укладка асфальта. Также продолжается строительство одноуровневой развязки на пересечении Зенинского шоссе и дороги «Зенино-Павлино». В итоге в населенных пунктах муниципалитета заметно улучшится транспортная ситуация — пропускная способность составит 50 тысяч автомобилей в сутки. Работы завершат в декабре 2019 года.

Кроме того, в Люберцах запланирована реализация еще одного крупного проекта — реконструкция Октябрьского проспекта. Трассу расширят до шести полос движения.