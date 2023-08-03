03 августа 2023, 17:21
Новый «Москвич 6» представят гостям Московского урбанфорума
Ликсутов: серийный «Москвич 6» дебютирует на выставке «Станция Манеж» в рамках МУФ
Новый седан «Москвич 6» покажут посетителям Московского урбанистического форума (МУФ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, производство новой модели и начало продаж начнутся уже в этом году. Также гости форума смогут ознакомиться с кроссовером «Москвич 3» и электромобилем «Москвич 3е».
Посетители выставки смогут оценить все их достоинства и увидеть будущее отечественного автомобилестроения.
Максим Ликсутов
Ранее стало известно, что правительство Москвы передало столичному управлению ФСИН автомобили «Москвич 3». Ведомство получило в пользование 32 кроссовера.
Москва 2023
Дептранс Москвы
Максим Ликсутов
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