18 сентября 2023, 18:32
Новый маршрут «Южный речной вокзал — Печатники» перевез более 3,5 тысячи москвичей
Новый речной маршрут перевез более 3,5 тысячи москвичей с 16 сентября
Новый бесплатный водный маршрут «Южный речной вокзал — Печатники — Южный речной вокзал» перевез более 3,5 тысячи москвичей с 16 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.
В ведомстве уточнили, что для удобства пассажиров в его расписание внесли изменения: в будние дни маршрут будет работать с 14:00 до 22:00, а в выходные дни — с 10:00 до 22:00.
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Кроме того, теплоходы будут следовать от Печатников до Южного речного вокзала и обратно. В будние дни интервал движения составит 30 минут, а в выходные — 15 минут.
Приглашаем всех воспользоваться новым бесплатным маршрутом и полюбоваться осенней Москвой со смотровой палубы.
Максим Ликсутов
Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Ранее стало известно о том, что новый бесплатный прогулочный маршрут запустили по Москве-реке.
Москва 2023
Максим Ликсутов
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