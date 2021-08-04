Новый маркетплейс для водителей поможет оплатить бензин и страховку

Россияне стали в два раза чаще закупаться онлайн. В списке частых заказов продукты, бытовая техника, товары для дома и спорта. Хоть сейчас ограничения понемногу пошли на спад, интернет-продажи все равно стремительно растут.

На рынке появляются новые онлайн-услуги. Например, МКБ запустил маркетплейс, созданный специально для автомобилистов.

Маркетплейс поможет оплатить бензин и страховку

«Статистика на сегодняшний день: онлайн-продажи выросли с 30 до 40%. Люди привыкли к удобствам, что им не нужно никуда ходить, ездить, стоять в пробках. Сейчас все могут привезти домой, очень быстро налажен возврат товара и денег. Однозначно онлайн-покупки и развитие маркетплейсов — тренд будущего», — отмечает маркетолог Любовь Орлова.

Еще один тренд — безналичные платежи. На кассах и в личном кабинете все чаще используют карты с NFС-модулем, QR-код, электронный кошелек PayPal. Бизнес подстраивается под потребителя и становится гибким и удобным.

МКБ запустил новый сервис — маркетплейс для автомобилистов. Все документы на машину хранятся в «Гараже» — специальной вкладке мобильного приложения. С помощью смартфона можно добавить страховку, паспорт автомобиля и права, настроить уведомления о штрафах и оплатить их. Еще одна функция — записаться в автосервис и пополнить транспондеры платных дорог. Все в одном приложении «МКБ Онлайн».

На сегодняшний день треть пользователей мобильного приложения МКБ являются автомобилистами. Недавно мы запустили на рынке специальную платформу и продолжаем развивать ряд сервисов для клиентов, которые позволяют решить практически все вопросы, связанные с автомобилями, в едином окне Алексей Охорзин руководитель дирекции развития розничного и электронного бизнеса МКБ.

Учли интересы и тех, кто только собирается сесть за руль. Выбрать авто или мотоцикл в приложении можно уже сейчас. В планах банка — реализовать покупку транспортных средств дистанционно, с помощью «МКБ Онлайн». Открываете приложение, выбираете машину по вкусу, уточняете детали с дилером и оплачиваете. Такая практика уже успешно реализована в США и Китае.

«Платформа имеет ряд интересных сервисов, связанных с обслуживанием автомобиля и его продажей, покупкой нового. В том числе у каждого клиента есть возможность, например, приобрести электронный полис ОСАГО и получить повышенный кешбэк до конца года. В целом направление развития автомобильной платформы в рамках мобильного приложения „МКБ Онлайн“ является одним из приоритетных в нашем банке», — уточнил Алексей Охорзин.

Сервис онлайн-заправки автомобиля банк планирует добавить в маркетплейс в самое ближайшее время.