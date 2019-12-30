    30 декабря 2019, 19:41

    Новый лифтбек Volkswagen Arteon появится в России

    Александр Кушак

    Новый лифтбек от Volkswagen скоро станет доступен для российских автомобилистов, сообщила газета «Известия».

    Автомобиль будет оснащен двухлитровым двигателем мощностью 190 л. с. или 280 л. с. Коробка передач — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

    Длина автомобиля составляет 4862 мм, ширина — 1871 мм, высота — 1422 мм. Колесная база достигает 2837 мм.

    Volkswagen Arteon сможет похвастаться адаптивным круиз-контролем, подушками безопасности, камерой заднего вида, парктроником, системой кругового обзора, навигатором и люком с электроприводом.