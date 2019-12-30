Новый лифтбек Volkswagen Arteon появится в России

Автомобиль будет оснащен двухлитровым двигателем мощностью 190 л. с. или 280 л. с. Коробка передач — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Длина автомобиля составляет 4862 мм, ширина — 1871 мм, высота — 1422 мм. Колесная база достигает 2837 мм.

Volkswagen Arteon сможет похвастаться адаптивным круиз-контролем, подушками безопасности, камерой заднего вида, парктроником, системой кругового обзора, навигатором и люком с электроприводом.