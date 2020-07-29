facebook_pixel
    29 июля 2020, 13:14

    Новый кроссовер Qoros 7 представили в Китае

    Артур Блянихов

    Китайский автомобилестроитель Qoros официально презентовал новую модель Qoros 7. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на профильные СМИ.

    По данным издания, колесная база кроссовера достигает 2720 мм, его высота — 1679 мм, ширина — 1879 мм, длина — 4679 мм. Модель оснащена 16,6-дюймовым монитором мультимедийной системы и роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Кроме того, новинка получила 231-сильный мотор объемом 1,8 литра и 1,6-литровый бензиновый движок мощностью 204 «лошадок».

    Новости SMI.FM