Новый кроссовер Qoros 7 представили в Китае

По данным издания, колесная база кроссовера достигает 2720 мм, его высота — 1679 мм, ширина — 1879 мм, длина — 4679 мм. Модель оснащена 16,6-дюймовым монитором мультимедийной системы и роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Кроме того, новинка получила 231-сильный мотор объемом 1,8 литра и 1,6-литровый бензиновый движок мощностью 204 «лошадок».