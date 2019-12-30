Новый кроссовер от Geely появится в 2020 году
Китайская автомобилестроительная компания Geely выпустит новый семиместный кроссовер в середине 2020 года. Сейчас он получил внутренний код VX11. Об этом сообщил сайт «Авторевю».
По информации газеты «Известия», в длину размеры машины будут достигать 4830 мм, в ширину — 1900 мм, а в высоту — 1780 мм. Колесная база транспортного средства составит 2815 мм.
Предполагается, что в салоне автомобиля появится семь мест. Также кроссовер оснастят матричными фарами, адаптивным круиз-контролем и панорамной крышей.
В новой модели от Geely будет 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 177 л. с. По предварительным данным, Geely VX11 укомплектуют системой полного привода.