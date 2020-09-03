Новый кроссовер Exeed TLX прошел серию краш-тестов

Машина заняла первое место среди всех внедорожников средних габаритов с общим рейтингом 93,6%. Модель получила самую высокую оценку безопасности «Пять звезд плюс». Уточняется, что автомобиль набрал 96,09% за защиту пассажиров при среднем показателе 82,9%. В проверке защиты пешеходов результат достиг 75,73% при средних показателях 69,74%. Активная безопасность была оценена максимальными 100%.

Отмечается, что в нашей стране китайский кроссовер Exeed TLX представят под брендом Cheryexeed. Первые машины появятся у дилеров ближе к концу нынешнего года.