Транспорт 26 января 2023, 18:59 Новый кроссовер Exeed появится на российском рынке

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Новый спортивный внедорожник бренда Exeed китайского автопроизводителя Chery Automobile планируют выпустить на российский рынок. Об этом сообщил сайт Autonews..

По данным «Известий», специалисты подразумевают под новой маркой кроссовер Yaoguang. По своим габаритам этот автомобиль вполне можно сравнить с машиной Lexus RX.

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Отмечается, что новый кроссовер получил панорамную крышу и скрытые дверные ручки. О возможной стоимости автомобиля на российском рынке пока неизвестно.