26 февраля 2024, 15:09
Новый Kia Carnival поступил в продажу в России
В Россию по параллельному импорту начали заводить автомобиль Kia Carnival, дебютировавший в Южной Корее в конце 2023 года. Об этом сообщила «Российская газета».
Производители оснастили машину дизельным двигателем объемом 2,2 литра мощностью 194 лошадиных сил. Автомобиль имеет передний привод, в салоне установлены экраны цифровой приборной панели и мультимедийной системы, работающие на корейском языке, написали «Известия».
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Стоимость нового Kia Carnival составляет примерно 5,9 миллиона рублей.
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