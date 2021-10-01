Новый Jeep Grand Cherokee выпустят в России

В России выпустят новый Jeep Grand Cherokee. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу автомобильной корпорации.

Приобрести можно будет две модели: базовую и удлиненную. Оба варианта получили бензиновый двухлитровый турбомотор мощностью 268 лошадиных сил и 3,6-литровый атмосферный V6 мощностью 286 лошадиных сил. Также в авто установлена восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Машина получила новый дизайн кузова и интерьера.Инженеры установили интерактивные дисплеи, которые поддерживают Amazon Fire TV.

Автомобиль станет доступен к покупке уже в следующем году.