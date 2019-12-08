Новый график движения поездов ввели в РЖД

«В 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения поездов на 2019/2020 годы. Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования увеличиваются на 3% до 583 пар поездов в сутки (одна пара — это поезда туда и обратно) в 433 различных сообщениях. Треть всех поездов (334 поезда) будут ускорены. В новом графике количество поездов категорий „Скорый“ и „Скоростной“ увеличится с 358 до 377 и составит почти 64,7% от общего числа», — рассказали в пресс-службе РЖД.

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В компании добавили, что увеличится и число дневных экспрессов. Будут назначены 14 новых поездов на 8 маршрутах. Также в РЖД планируют расширить географию современных двухэтажных поездов. В наступающем 2020 году 17 пар современных составов будут курсировать на 13 направлениях.

Международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии. Например, в Финляндию, Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Италию, Китай и другие страны. Также будут курсировать поезда в 11 стран СНГ и Балтии, среди которых Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония.

Железнодорожными администрациями государств СНГ и дальнего зарубежья назначены 65 пассажирских поездов. В том числе четыре поезда будут находиться на совместном обслуживании с железнодорожными администрациями стран СНГ и дальнего зарубежья.

Всего для обеспечения пассажирских перевозок сформированы 1244 состава поездов. Из них 189 составов поездов «Ласточка», 16 составов поездов «Сапсан», 7 составов поездов «Тальго» и 4 состава поездов «Аллегро».