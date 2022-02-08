Новый ГОСТ по безопасности пешеходов предложили ввести в России

Проект единого стандарта безопасности пешеходов разработали в Российском дорожном научно-исследовательском институте (РосдорНИИ), подведомственном Минтрансу. Новый ГОСТ могут включить в перечень обязательных для соблюдения. ГИБДД устроили не все предложения, написала газета «Коммерсант».

Единого документа с требованиями к безопасности пешеходов пока не было. Главный специалист отдела безопасности дорожного движения РосдорНИИ Владислав Елизаров указал, что наезды на пешеходов составляют 26% всех ДТП в России. Предполагается, что принятие нового стандарта поспособствует комплексным решением в совершенствовании дорожной инфраструктуры.

Авторы документа предложили новые методы для «успокоения» движения машин в жилых районах. Для этого, в частности, предусмотрены перекрестки, приподнятые на восемь сантиметров над проезжей частью, с ограничением скорости в 20–40 километров в час. Пешеходные переходы рядом со школами и детсадами также предложили приподнять на 7–15 сантиметров.

Эксперты также предложили сократить число полос и уменьшить их ширину. На подъезде к нерегулируемым переходам могут ввести ограничения скорости — с лимитом не выше 20 километров в час в микрорайонах, не выше 30 километров в час — на улицах и дорогах местного значения.

Некоторым уже существующим инструментам безопасности в документе присвоили свои названия. Например, ограждение для перекрытия сквозного проезда на перекрестке назвали дивертор. А для защитного элемента перед островком безопасности применили термин «рефюж».

В РосдорНИИ также предложили организовать зигзагообразное движение машин с помощью направляющих островков. Такой способ назвали шиканом. В ГИБДД такие методы «успокоения» вызвали критику. В ведомстве посчитали, что подобные стандарты могут привести к росту аварий.

А глава Союза пешеходов Владислав Соколов раскритиковал норму, позволяющую обустраивать парковочные места с частичным использованием тротуара.

Ранее сообщалось, что техосмотр в России сделают прозрачным с помощью цифровых сервисов.