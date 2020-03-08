Полисы ОСАГО стали оформлять по-новому

Российским водителям больше не придется возить с собой кипу бумаг по страховке. Полис ОСАГО стал двойным. На его обратную сторону можно вписать информацию о договоре КАСКО.

Как сообщило РИА «Новости», новый формат полиса обязательного автострахования начал действовать в России с 8 марта. Отныне водителям не нужно заключать договор добровольного автострахования в виде отдельного документа.

Чтобы оформить страховку в новом виде, нужно выполнить ряд условий. Первое: в полис нужно обязательно включить риски повреждения или утраты машины. Туда может войти и франшиза — заранее обговоренная сумма убытка, которую страховая компания выплачивать не обязана.

Второе и самое главное: сроки ОСАГО и КАСКО обязательно должны совпадать. Если срок действия ОСАГО истекает, то КАСКО автоматически тоже перестает действовать. Отказаться от добровольного страхования автомобиля можно не расторгая договор добровольной «автогражданки».

Новый полис можно оформить как в бумажном, так и в электронном виде. Объединить ОСАГО и КАСКО распорядился экс-премьер России Дмитрий Медведев в конце апреля 2019 года. Минфин, Минэкономразвития и Минюст и Центробанк решали вопрос, как это можно сделать максимально эффективно, 10 месяцев.

Создать двойной страховой полис ранее предложил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Эта идея вызвала волнения среди российских страховщиков, так как объединенный полис экономит деньги автомобилистов. Его оформление стоит дешевле, чем оформление двух документов по отдельности.