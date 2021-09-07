Volkswagen показал новый электромобиль

Компания Volkswagen показала электрический кроссовер ID. Life. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу бренда.

Машина построена на модульной платформе MEB. Ее длина равна 4091 миллиметров. Дорожный просвет равен 190 миллиметров. Вместимость багажника составила 1285 литров.

У машины нет решетки радиатора, вместо нее — заглушка со светящейся эмблемой. Также авто получило видеокамеры, которые передают изображение на камеры в салонах.

Автомобиль выйдет на рынок в 2025 году.