Volkswagen показал новый электромобиль
Компания Volkswagen показала электрический кроссовер ID. Life. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу бренда.
Машина построена на модульной платформе MEB. Ее длина равна 4091 миллиметров. Дорожный просвет равен 190 миллиметров. Вместимость багажника составила 1285 литров.
У машины нет решетки радиатора, вместо нее — заглушка со светящейся эмблемой. Также авто получило видеокамеры, которые передают изображение на камеры в салонах.
Автомобиль выйдет на рынок в 2025 году.