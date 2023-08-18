Транспорт 18 августа 2023, 11:09 Новый электробусный маршрут запустят на северо-западе Москвы 19 августа Электробусы нового маршрута № 365 начнут курсировать из Митина в центр Москвы 19 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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Завтра, 19 августа, из Митина в центр Москвы начнут ходить электробусы по новому маршруту № 365. Для этого соединили два других: № с356 и № 456к. Это сократит интервалы движения общественного транспорта, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

«В начале июля Сергей Собянин открыл второй в столице и стране дом для электробусов в районе Митино. Экологичный транспорт начал заменять автобусы на северо-западе города.

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«Объединенный маршрут крайне востребован у пассажиров, в среднем в месяц вне сезона отпусков на нем совершается более 170 тысяч поездок. На линии каждый день будет работать десять современных электробусов российского производства», — сказал он.

Электробусы начали курсировать в районе Митино в начале июля. Новый маршрут запустят по улицам Генерала Белобородова и Дубравной, Пятницкому и Волоколамскому шоссе, Ленинградскому проспекту с заездом в 1-й Боткинский проезд к городской клинической больнице имени Боткина.

Ранее сообщили, что московский парк электробусов пополнится 400 отечественными машинами.