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    08 января 2021, 19:50

    Новый дорожный знак появится в России с 1 марта

    Анатолий Минкин

    Информационный знак, предупреждающий о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения правил появится на российских дорогах с 1 марта 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
    Новый дорожный знак появится в России с 1 марта

    Согласно тексту документа, знак «Фотофиксация» начнут устанавливаться на трассах вне поселений на расстоянии от 150 до 300 метров от начала попадающего в кадр участка дороги. Это дает водителю возможность своевременно на него отреагировать.

    Такие же знаки появятся на въездах в населенные пункты, а значит он будет действовать на всю его территорию.

    Знак 6.22 «Фотовидеофиксация» заменит действующие сейчас таблички о фиксации нарушений ПДД (знак с камерой на белом или желтом фоне).