Новый дорожный знак появится в России с 1 марта
Информационный знак, предупреждающий о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения правил появится на российских дорогах с 1 марта 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Согласно тексту документа, знак «Фотофиксация» начнут устанавливаться на трассах вне поселений на расстоянии от 150 до 300 метров от начала попадающего в кадр участка дороги. Это дает водителю возможность своевременно на него отреагировать.
Такие же знаки появятся на въездах в населенные пункты, а значит он будет действовать на всю его территорию.
Знак 6.22 «Фотовидеофиксация» заменит действующие сейчас таблички о фиксации нарушений ПДД (знак с камерой на белом или желтом фоне).