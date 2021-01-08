Новый дорожный знак появится в России с 1 марта

Согласно тексту документа, знак «Фотофиксация» начнут устанавливаться на трассах вне поселений на расстоянии от 150 до 300 метров от начала попадающего в кадр участка дороги. Это дает водителю возможность своевременно на него отреагировать.

Такие же знаки появятся на въездах в населенные пункты, а значит он будет действовать на всю его территорию.

Знак 6.22 «Фотовидеофиксация» заменит действующие сейчас таблички о фиксации нарушений ПДД (знак с камерой на белом или желтом фоне).