Новый документ на автомобиль введут в России

Потребитель должен получить сведения об энергоэффективности автомобиля. Для этого вводят новый сопроводительный документ — «этикетка энергоэффективности». В ней укажут, сколько энергии и топлива потребляет транспортное средство. В частности, из документа станет понятно, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также сколько бензина или дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходуется на каждые 100 километров.

Отдельный документ будет для электромобилей. В этикетке для этой категории транспортных средств пропишут, сколько электроэнергии будет потреблять этот транспорт, а также какой у него запас хода. Как указано в ГОСТе, этикетка энергоэффективности должна входить в комплект документов, которые идут с транспортным средством при его продаже. Новый стандарт будет касаться легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн — кроме тех, которые выпускают в количестве не большем, чем две тысячи экземпляров в год.

«В России целесообразно накопить статистику по выбросам СО₂ (как впервые выпускаемыми в обращение транспортными средствами, так и по существующему парку), на основании которой определить собственную политику в отношении регулирования выбросов СО₂, возможно гармонизировав ее с мировыми тенденциями развития», — заявили в пресс-службе Росстандарта.