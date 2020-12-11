Новый Cadillac XT4 представили в России
Новый кроссовер XT4 от Cadillac представили в России. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.
Стоимость автомобиля будет варьироваться от 3 250 000 рублей до 3 470 000 рублей. Кроссовер получит бензиновый двухлитровый мотор мощностью 200 л. с., а также турбодизельный агрегат с отдачей 174 л. с. Оба двигателя имеют девятиступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода.
В продажу авто поступит в январе будущего года.