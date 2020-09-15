Новый брендированный поезд запустили в московском метро. Он посвящен атомной отрасли

Электродепо «Красная Пресня» презентовало поезд, посвященный 75-летию отечественной атомной промышленности. Он будет курсировать по Кольцевой линии.

Источник фото: телеканал «360»

Современный поезд «Русич» состоит из пяти сдвоенных вагонов. В нем разместили экспозицию, посвященную важным вехам истории атомной отрасли и ключевым достижениям российских атомщиков. Брендированный поезд будет курсировать по Кольцевой линии Московского метрополитена полгода.

«Мы запускаем потрясающий поезд. Потрясающий он, потому что он показывает, как из сложного сделать простое. Пожалуй, мало кто знает, о том, что такое атомная промышленность. А она развивалась огромными темпами. И все пассажиры Кольцевой линии смогут увидеть это развитие, основные продукты и проекты российской атомной промышленности. Я считаю, что очень важный просветительский проект», — рассказала Юлия Темникова, заместитель начальника московского метрополитена по развитию клиентского сервиса.

Источник фото: телеканал «360»

Внутри поезда организуют интерактивную выставку. Пассажиры во время поездки смогут посмотреть, как работают предприятия Росатома, узнать, как современные технологии и достижения отрасли делают нашу жизнь лучше.

Фотовыставка в поезде покажет заводские цеха и научные лаборатории, процессы создания уникальной продукции, значимые объекты и яркие конструкционные решения.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы узнать больше об истории отрасли, пассажиры смогут воспользоваться хэштегами, QR-кодами и элементами дополненной реальности. Любой желающий сможет сфотографироваться на фоне атомных объектов.

К запуску брендированного поезда выпустят ограниченную серию проездных карт «Тройка» с эксклюзивным дизайном.