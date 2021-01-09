Новый автомобильный мост через Москву-реку начнут строить в этом году

В районе ЗИЛа в этом году начнут строить новый автомобильный мост через Москву-реку. Переправа свяжет территорию бывшего завода, которая сейчас активно застраивается жилыми домами, с Донским районом столицы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Новый мост повысит транспортную доступность территории бывшей промзоны ЗИЛ, которую мы активно развиваем совместно с инвесторами. Почти полукилометровое инженерное сооружение свяжут с улицами строящихся кварталов», — приводит «Российская газета» слова Бочкарева.

Заместитель мэра отметил, что пролетные строения начнут строить уже в этом году. Новый мост станет частью транспортной магистрали на юго-востоке Москвы.

В этом районе есть Автозаводский мост, который является частью Третьего транспортного кольца.

Завод ЗИЛ прекратил существование в 2014 году. Сейчас на этой территории практически не осталось производственных цехов. Их снесли во время строительства МЦК и жилых районов.