Новый автомобиль Toyota Aygo X презентуют в ноябре

Японская компания Toyota презентует новый автомобиль Aygo X уже в ноябре этого года. Если раньше ее выпускали в кузове хетчбэк, сейчас она будет позиционироваться как кроссовер сегмента B. Об этом рассказал сайт Motor1.

Новый автомобиль оборудуют несколькими бензиновыми двигателями. Основным из них станет трехцилиндровый силовой агрегат мощностью 100 лошадиных сил. Машина будет построена на платформе TNGA-B, которая лежит в основе кроссовера Toyota Yaris Cross, написали «Известия».

Производство автомобиля наладят в чешском городе Колин. Toyota Aygo X будет продаваться на европейском рынке.