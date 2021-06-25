Новый автомобиль «ГАЗель NN» презентовали в Москве

Автомобиль «ГАЗель NN» презентовали в Москве. В машину внесли более 50 конструктивных изменений: обновили тормозную систему, подушка безопасности установлена даже в базовой комплектации, а коробка передач стала 6-ступенчатой. Обновили и интерфейс.

«Эти опции как раз формируют систему активной и пассивной безопасности. Машина оснащена новым современным мостом типа „спайсер“, который оснащается дисковыми тормозами, которые опять же направлены на безопасность эксплуатации данного автомобиля», — сказал директор автозавода «ГАЗ» Андрей Софонов.

Источник фото: телеканал «360»

Несколько лет назад по инициативе промышленника Олега Дерипаски на ГАЗе провели модернизацию производства, начали с оборудования. На предприятии установили современные роботизированные комплексы. Именно они собирают машины «ГАЗель NN».

Мы ожидаем увеличения объема продаж, потому что мы входим с этим продуктом в новый сегмент — сегмент премиальных иномарок. Потому что все сервисы, все системы, которые сейчас в автомобиле этом присутствуют, они позволяют нам это сделать Александр Пахомов директор департамента реализации автомобилей ООО ГК «Современные транспортные технологии».

Источник фото: телеканал «360»

Бонус для владельцев — отслеживать перемещения и состояние машины можно дистанционно с помощью мобильного приложения «ГАЗ Коннект». Такая функция особенно удобна, когда в автопарке несколько машин.

«Электронная архитектура позволяет нам формировать различные наборы опций в этом автомобиле. Машина будет оснащаться большим количеством типов двигателей: дизельным двигателем, бензиновым двигателем новым нашим, модернизированным», — отметил директор автозавода «ГАЗ» Андрей Софонов.

Источник фото: телеканал «360»

Салон тоже изменился. Сидение регулируется в 18 направлениях. Выбрать любимую песню или построить маршрут теперь можно на сенсорном экране — достаточно подключить телефон. Продажи «ГАЗели NN» стартуют 24 августа, сейчас модель доступна для предзаказа.