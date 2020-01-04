Новый автомобиль Chery привезут в Россию в этом году

Новый кроссовер китайского бренда Chery Tiggo 8 появится в России уже в этом году, сообщил портал Factom.ru.

Машина получила сертификат одобрения. В новой модели будет на выбор два салона: пяти- и семиместный, написал сайт Nation news. Покупатели смогут сами собрать необходимую комплектацию. Двигатель в Tiggo 8 двухлитровый, мощность — 170 лошадиных сил.

На китайский рынок автомобиль поступил два года назад. Для нашей страны двигатель заменят на более простой — 150-сильный двухлитровый бензиновый мотор, работающий в паре с вариатором.