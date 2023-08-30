Транспорт 30 августа 2023, 12:12 Новый автобусный маршрут появится к открытию МЦД-4 Заммэра Москвы Ликсутов: новый автобусный маршрут появится к открытию МЦД-4 Сайт мэра и правительства Москвы

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Со 2 сентября в Новой Москве, на западе и востоке столицы изменится восемь маршрутов общественного наземного транспорта и появится один новый. Благодаря таким переменам город улучшит доступность МЦД-4 для жителей этих округов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Совсем скоро первых пассажиров примет новая линия наземного метро МЦД-4 „Калужско-Нижегородский“. Чтобы было удобнее добираться до станций, мы улучшим работу восьми маршрутов, на которых в будни вне сезона отпусков совершается около 13 тысяч поездок», — подчеркнул он.

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В их числе автобусы под номерами 32, 166, 14, 450, 620, 870, 198 и 205.

Ликсутов добавил, что также появится новый маршрут — из поселения Московский до станции Толстопальцево МЦД-4.

Ранее заммэра столицы рассказал о графике движения поездов на МЦД-3.