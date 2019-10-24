  • Новый асфальт положили на 21 автовокзале Подмосковья

    24 октября 2019, 14:12

    Елена Глущенкова, Лариса Голобородько

    В Московской области завершили ремонт вокзальных площадей. Асфальтобетонное покрытие заменили более чем на 20 территориях общей площадью около 100 тысяч квадратных метров.
    Новый асфальт положили на 21 автовокзале Подмосковья

    По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексея Гержика, программа по ремонту привокзальных территорий реализуется в Подмосковье второй год, и позволяет повысить комфорт и безопасность транспортного обслуживания населения.

    «В этом году покрытие заменили на территории 21 объекта. Автовокзалы, включенные в программу ремонта, ежедневно обслуживают около 100 тысяч пассажиров на 500 маршрутах», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

    Работы провели на привокзальных территориях в Сергиевом Посаде, где 44 автобусных маршрута обслуживает более 10 тысяч пассажиров в день. В Волоколамске — ежедневный пассажиропоток составляет порядка 7 тысяч человек более чем на 20 маршрутах, п. Шаховской — около 20 маршрутов обслуживают более 6,2 тысяч человек каждый день.

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    Также дорожное покрытие заменили на вокзальных площадях в Лотошине, где в среднем пассажиропоток на 20 маршрутах составляет свыше 3,3 тысяч человек в сутки; в г. Клин — 40 автобусных маршрутов ежедневно перевозят более 5,2 тысяч пассажиров; в Ликино-Дулеве 26 автобусных маршрутов со средним пассажиропотоком более 3,1 тысячи человек; в г. Верея через автовокзал проходят 9 маршрутов и порядка 1 тысячи пассажиров в сутки; в Можайске автовокзал ежедневно обеспечивает работу порядка 34 маршрутов и 2,6 тысячи пассажиров; в г. Солнечногорске — средний суточный пассажиропоток свыше шести тысяч человек на 15 автобусных маршрутах.

    Новое покрытие появилось на территории автовокзалов в г. Озеры (более 350 пассажиров на 13 маршрутах), в Шатуре (ежедневно более 4,7 тысяч пассажиров на 27 маршрутах), в Рошале (ежедневно более 720 пассажиров на девяти маршрутах), в г. Орехово-Зуеве (ежедневно более 6,5 тысяч пассажиров на 26 маршрутах), в г. Лыткарине (ежедневно более 3,2 тысячи пассажиров на шести маршрутах), в Раменском (ежедневно более 5,4 тысяч пассажиров на 20 маршрутах), в Павловском Посаде (ежедневно более 3,5 тысячи пассажиров на 26 маршрутах), в Мытищах (ежедневно более 1 тысячи пассажиров на 2 маршрутах), в г. Фрязино (ежедневно более 1 тысячи пассажиров на 10 маршрутах), в г. Пушкино (ежедневно порядка 1 тысячи пассажиров на 14 маршрутах), в Талдоме (ежедневно более 2,3 тысячи пассажиров на 18 маршрутах), в г. Дмитрове (ежедневно более 8,7 тысяч пассажиров на 34 маршрутах).

    Ремонт территорий социально значимых объектов проводится второй год подряд. В 2018 году были отремонтированы 11 автовокзалов и станций площадью порядка 40 тысяч квадратных метров.