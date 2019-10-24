Новый асфальт положили на 21 автовокзале Подмосковья

В Московской области завершили ремонт вокзальных площадей. Асфальтобетонное покрытие заменили более чем на 20 территориях общей площадью около 100 тысяч квадратных метров.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексея Гержика, программа по ремонту привокзальных территорий реализуется в Подмосковье второй год, и позволяет повысить комфорт и безопасность транспортного обслуживания населения.

«В этом году покрытие заменили на территории 21 объекта. Автовокзалы, включенные в программу ремонта, ежедневно обслуживают около 100 тысяч пассажиров на 500 маршрутах», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Работы провели на привокзальных территориях в Сергиевом Посаде, где 44 автобусных маршрута обслуживает более 10 тысяч пассажиров в день. В Волоколамске — ежедневный пассажиропоток составляет порядка 7 тысяч человек более чем на 20 маршрутах, п. Шаховской — около 20 маршрутов обслуживают более 6,2 тысяч человек каждый день.

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Также дорожное покрытие заменили на вокзальных площадях в Лотошине, где в среднем пассажиропоток на 20 маршрутах составляет свыше 3,3 тысяч человек в сутки; в г. Клин — 40 автобусных маршрутов ежедневно перевозят более 5,2 тысяч пассажиров; в Ликино-Дулеве 26 автобусных маршрутов со средним пассажиропотоком более 3,1 тысячи человек; в г. Верея через автовокзал проходят 9 маршрутов и порядка 1 тысячи пассажиров в сутки; в Можайске автовокзал ежедневно обеспечивает работу порядка 34 маршрутов и 2,6 тысячи пассажиров; в г. Солнечногорске — средний суточный пассажиропоток свыше шести тысяч человек на 15 автобусных маршрутах.

Новое покрытие появилось на территории автовокзалов в г. Озеры (более 350 пассажиров на 13 маршрутах), в Шатуре (ежедневно более 4,7 тысяч пассажиров на 27 маршрутах), в Рошале (ежедневно более 720 пассажиров на девяти маршрутах), в г. Орехово-Зуеве (ежедневно более 6,5 тысяч пассажиров на 26 маршрутах), в г. Лыткарине (ежедневно более 3,2 тысячи пассажиров на шести маршрутах), в Раменском (ежедневно более 5,4 тысяч пассажиров на 20 маршрутах), в Павловском Посаде (ежедневно более 3,5 тысячи пассажиров на 26 маршрутах), в Мытищах (ежедневно более 1 тысячи пассажиров на 2 маршрутах), в г. Фрязино (ежедневно более 1 тысячи пассажиров на 10 маршрутах), в г. Пушкино (ежедневно порядка 1 тысячи пассажиров на 14 маршрутах), в Талдоме (ежедневно более 2,3 тысячи пассажиров на 18 маршрутах), в г. Дмитрове (ежедневно более 8,7 тысяч пассажиров на 34 маршрутах).

Ремонт территорий социально значимых объектов проводится второй год подряд. В 2018 году были отремонтированы 11 автовокзалов и станций площадью порядка 40 тысяч квадратных метров.