Новый асфальт для плавной езды. В Подмосковье отремонтировали 575 дорог по просьбе жителей

В Московской области заменили асфальт на 575 участках региональных и муниципальных дорог, выбранных жителями на портале «Добродел». Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

«На сегодняшний день в Подмосковье отремонтировали 483 муниципальные дороги и 92 участка на региональной дорожной сети, что составляет порядка 93% от общего плана ремонта дорог по результатам голосования на портале „Добродел“. Всего в этом году по просьбам жителей запланировано отремонтировать 619 дорог протяженностью более 712 километров. В 27 муниципалитетах более 50% планов ремонта было составлено по предложениям граждан», — рассказал Алексей Гержик.

Так, среди муниципальных дорог отремонтировали улицу Садовую в Чехове, улицу Зеленая в Шатуре, дороги в деревнях Гольцово и Кузнецы. На региональной сети ремонт завершен на участках автодорог: «Целеево — Парамоново — Дьяково — Муханки» с 0 по 1,2 километра в Дмитровском округе, «ММК — Матвеевское» с 2,4 по 3,2 километра в Подольске, «Шебанцево — Голубино — Глотаево» с 3,5 по 10 километр и с 10 по 18,1 километра в Домодедове, улица Мира в Мытищах с 0 по 3,3 километра, «Дубасово — Пятница — Пестовская — Старочеркасово» с 0 по 2,3 километра в Шатуре, улица Баранова с 0 по 0,5 километра в Солнечногорске.

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На данный момент укладка асфальта завершена на 1819 дорогах длиной более 2,1 тысячи километров, ремонтные работы продолжаются на 98 участках. Всего в этом году на территории Подмосковья запланировано отремонтировать более 1,9 тысячи дорог протяженностью свыше 2,5 тысячи километров. Из них порядка 30% включены в программу по итогам голосования на портале «Добродел».