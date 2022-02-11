Новый аэропорт построят в Краснодаре

В Краснодаре в апреле 2022 года намерены запустить строительство новой воздушной гавани. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Аэродинамика».

«Строительство аэропорта начнется сразу после получения положительного заключения Главгосэкспертизы, сейчас уже все готово к началу работ», — цитирует пресс-службу «ФедералПресс».

Отмечается, что сейчас проект аэровокзального комплекса находится на стадии рассмотрения. По данным издания, заключение планируют выдать во втором квартале этого года. Вероятные сроки ввода объекта в эксплуатацию — декабрь следующего года.